ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Число погибших при взрыве на вокзале в Пакистане выросло до 27

Изображение
Фото Синьхуа

По меньшей мере 27 человек погибли и еще 40 получили ранения в результате нападения террориста-смертника на железнодорожном вокзале в городе Кветта в Пакистане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Geo TV.

По предварительным данным, взрыв произошел в кассе железнодорожного вокзала непосредственно перед прибытием поезда. На месте ЧП работают спасатели и полиция.

По словам местных чиновников, учитывая то, что многие из раненых находятся в критическом состоянии, число погибших может увеличиться.

Пострадавшие доставлены в больницу города, где введено чрезвычайное положение. Полиция ведет расследование случившегося.

Ранее сообщалось о 21 погибшем и 30 раненых.

Пакистантеракт

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все