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Число погибших при взрыве на вокзале в Пакистане выросло до 27
По меньшей мере 27 человек погибли и еще 40 получили ранения в результате нападения террориста-смертника на железнодорожном вокзале в городе Кветта в Пакистане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Geo TV.
По предварительным данным, взрыв произошел в кассе железнодорожного вокзала непосредственно перед прибытием поезда. На месте ЧП работают спасатели и полиция.
По словам местных чиновников, учитывая то, что многие из раненых находятся в критическом состоянии, число погибших может увеличиться.
Пострадавшие доставлены в больницу города, где введено чрезвычайное положение. Полиция ведет расследование случившегося.
Ранее сообщалось о 21 погибшем и 30 раненых.
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