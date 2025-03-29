Число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 1644, без вести пропали 139 человек news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/14979a76-9a6a-431b-ad88-66ac9ba30420/conversions/95882a53-7d75-4b67-9911-40a82f52bcda-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/14979a76-9a6a-431b-ad88-66ac9ba30420/conversions/95882a53-7d75-4b67-9911-40a82f52bcda-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/14979a76-9a6a-431b-ad88-66ac9ba30420/conversions/95882a53-7d75-4b67-9911-40a82f52bcda-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/14979a76-9a6a-431b-ad88-66ac9ba30420/conversions/95882a53-7d75-4b67-9911-40a82f52bcda-xl-___webp_1920.webp 1920w