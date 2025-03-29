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Число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 1644, без вести пропали 139 человек

Число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 1644, без вести пропали 139 человек

Жертвами мощного землетрясения в Мьянме, по информации к вечеру субботы, 29 марта, стали в общей сложности 1644 человека, 3408 пострадали, 139 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщила информационная группа Государственного административного совета страны.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме 28 марта. Толчки ощущались и в соседних странах.

По информации радио и телевидения Мьянмы, председатель Государственного административного совета страны, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн утром 29 марта на вертолете прилетел в Мандалай, чтобы осмотреть серьезно пострадавшие районы. Днем ранее он призвал международное сообщество оказать Мьянме помощь.

Фото Синьхуа

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