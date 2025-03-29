3.66 BYN
3.13 BYN
3.37 BYN
Число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 1644, без вести пропали 139 человек
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Число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 1644, без вести пропали 139 человекnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/14979a76-9a6a-431b-ad88-66ac9ba30420/conversions/95882a53-7d75-4b67-9911-40a82f52bcda-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/14979a76-9a6a-431b-ad88-66ac9ba30420/conversions/95882a53-7d75-4b67-9911-40a82f52bcda-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/14979a76-9a6a-431b-ad88-66ac9ba30420/conversions/95882a53-7d75-4b67-9911-40a82f52bcda-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/14979a76-9a6a-431b-ad88-66ac9ba30420/conversions/95882a53-7d75-4b67-9911-40a82f52bcda-xl-___webp_1920.webp 1920w
Жертвами мощного землетрясения в Мьянме, по информации к вечеру субботы, 29 марта, стали в общей сложности 1644 человека, 3408 пострадали, 139 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщила информационная группа Государственного административного совета страны.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме 28 марта. Толчки ощущались и в соседних странах.
По информации радио и телевидения Мьянмы, председатель Государственного административного совета страны, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн утром 29 марта на вертолете прилетел в Мандалай, чтобы осмотреть серьезно пострадавшие районы. Днем ранее он призвал международное сообщество оказать Мьянме помощь.
Фото Синьхуа