Число жертв авиакатастрофы в Колумбии достигло 66 человек
Автор:Редакция news.by
Смертоносная авиакатастрофа в Колумбии. Военно-транспортный самолет разбился в департаменте Путумайо. Он загорелся и упал примерно в полутора километрах от взлетной полосы.
По данным СМИ, находившиеся на борту боеприпасы детонировали в результате пожара. На борту воздушного судна в момент трагедии находились 128 военнослужащих, отмечают местные СМИ. По последним данным, погибли 66 человек, еще 57 получили ранения.
Причины ЧП пока неизвестны.