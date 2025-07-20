Число жертв израильских атак у центров гумпомощи в Газе возросло до 995

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Число жертв израильских атак на палестинцев у центров распределения гуманитарной помощи в секторе Газа с начала их работы 27 мая возросло до 995 человек, пострадали еще более 6 тыс. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу властей палестинского полуэксклава.

"Число жертв среди людей, ожидавших распределения гумпомощи у так называемых ловушек смерти, возросло до 995, пострадали еще 6011 человек, 45 считаются пропавшими без вести", - говорится в релизе.

"Ловушками смерти" администрация Газы называет американо-израильские центры распределения гумпомощи под управлением Гуманитарного фонда Газы (GHF) после многочисленных инцидентов гибели палестинцев в очередях за продовольствием от огня израильских военных.

Ранее сегодня Министерство здравоохранения сектора Газа опубликовало заявление с предупреждением о том, что ожидает резкого роста смертности населения на фоне недоедания и невозможности получить медицинскую помощь. "От острого недоедания страдают 60 тыс. грудных младенцев, жизнь 600 тыс. детей в возрасте до 10 лет под угрозой из-за нехватки продовольствия, 60 тыс. беременных женщин не получают адекватного питания… Голод достиг катастрофического уровня", - указано в релизе.

В июне израильское издание Haartez сообщило со ссылкой на военных, что командиры Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в последний месяц якобы отдавали приказы открывать огонь по не представлявшим угрозу жителям сектора Газа у пунктов раздачи гуманитарной помощи. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац опровергли эту публикацию.

Агентство Ассошиэйтед Пресс также передало со ссылкой на свидетельства охранников и видеозаписи, что подрядчики из США, охраняющие пункты раздачи гуманитарной помощи в секторе Газа, стреляют в сторону собравшихся там палестинцев и бросают в них светошумовые гранаты.

В мае власти Израиля на фоне существенного расширения боевых действий объявили о новом плане по доставке гумпомощи жителям сектора Газа. В соответствии с планом, помощь распределяется в зонах, зачищенных от какого-либо присутствия движения ХАМАС, члены которого ранее обвинялись в разграблении гуманитарных поставок. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини ранее отмечал, что план Израиля по возобновлению поставок гуманитарной помощи в сектор Газа преследует цель насильственного выселения жителей палестинского анклава с этой территории.