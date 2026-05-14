Число жертв разрушительного шторма в Индии возросло до 104 человек
Автор:Редакция news.by
В Индии растет количество жертв сильной бури и проливных дождей. Стихия в штате Уттар-Прадеш унесла жизни 104 человек. Ряд смертей был спровоцирован падением деревьев на людей, обрушением стен домов и ударами молнии.
В предгорьях шторм разрушил сотни домов, особенно пострадали жилища в сельской местности. К восстановлению дорожного сообщения и спасательным работам в пострадавшем регионе привлечена армия.