Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
КитайЕвропаСШАРоссияУкраинаБлижний Восток

Число жертв разрушительного шторма в Индии возросло до 104 человек

В Индии растет количество жертв сильной бури и проливных дождей. Стихия в штате Уттар-Прадеш унесла жизни 104 человек. Ряд смертей был спровоцирован падением деревьев на людей, обрушением стен домов и ударами молнии.

В предгорьях шторм разрушил сотни домов, особенно пострадали жилища в сельской местности. К восстановлению дорожного сообщения и спасательным работам в пострадавшем регионе привлечена армия.

Разделы:

В мире

Теги:

буряжертвыИндияшторм