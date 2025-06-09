3.78 BYN
3.00 BYN
3.42 BYN
ЧП на Енисее: из-за пробоины в судне начался разлив мазута
На реке Енисей тонет теплоход с пробоиной в топливном баке. Мазут расходится вдоль берега одной из крупнейших в мире рек.
Судно потерпело крушение из-за сильного удара о пороги. На борту размещались баржи, которые опрокинулись в реку - их позже поставили на якорь. Через полученную от удара пробоину вытекло уже 30 т мазута.
В Енисейском районе объявили режим ЧС, усилен контроль за качеством питьевой воды. На месте работают спасатели, сотрудники Министерства экологии. Также проводятся замеры и пробы воды. Начала проверки и местная транспортная прокуратура.