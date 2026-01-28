3.74 BYN
ЧП на курорте во Франции: в Куршевеле загорелся пятизвездочный отель
Автор:Редакция news.by
ЧП произошло на французском горнолыжном курорте Куршевель. Там горит пятизвездочный отель, около 270 человек эвакуированы, никто не пострадал.
В тушении участвуют 115 пожарных и десятки единиц техники. Сообщается, что огонь уже перекинулся на здание соседнего отеля.
Пожарные пытаются взять пламя под контроль, однако технику очень трудно доставить до этой части курорта из-за тесного расположения зданий. Ожидается, что операция по тушению займет длительное время.