ЧП на курорте во Франции: в Куршевеле загорелся пятизвездочный отель

ЧП произошло на французском горнолыжном курорте Куршевель. Там горит пятизвездочный отель, около 270 человек эвакуированы, никто не пострадал.

В тушении участвуют 115 пожарных и десятки единиц техники. Сообщается, что огонь уже перекинулся на здание соседнего отеля.

Пожарные пытаются взять пламя под контроль, однако технику очень трудно доставить до этой части курорта из-за тесного расположения зданий. Ожидается, что операция по тушению займет длительное время.

