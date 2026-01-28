ЧП на курорте во Франции: в Куршевеле загорелся пятизвездочный отель

ЧП произошло на французском горнолыжном курорте Куршевель. Там горит пятизвездочный отель, около 270 человек эвакуированы, никто не пострадал.

В тушении участвуют 115 пожарных и десятки единиц техники. Сообщается, что огонь уже перекинулся на здание соседнего отеля.