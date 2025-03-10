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Что известно на данный момент о встрече официальных лиц Украины и США в Саудовской Аравии

  • Эксклюзив
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Переговоры официальных лиц Украины и США в Саудовской Аравии стали первой встречей на высоком уровне между официальными лицами Украины и США после перепалки в Белом доме 28 февраля, когда президент США Дональд Трамп публично раскритиковал Зеленского.

Собрали для вас самую свежую информацию, которая известна к этому часу.

  • В ходе первого раунда переговоров с американцами было озвучено предложение о частичном перемирии - только в небе и на море.
  • Не уточняется, как Соединенные Штаты отреагировали на это предложение.
  • Стороны также обсудили соглашение по украинским недрам.
  • В настоящий момент, после перерыва, делегации обсуждают гарантии безопасности.
УкраинаСШАпереговорыСВОСаудовская Аравия