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Что известно на данный момент о встрече официальных лиц Украины и США в Саудовской Аравии
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- Эксклюзив
Переговоры официальных лиц Украины и США в Саудовской Аравии стали первой встречей на высоком уровне между официальными лицами Украины и США после перепалки в Белом доме 28 февраля, когда президент США Дональд Трамп публично раскритиковал Зеленского.
Собрали для вас самую свежую информацию, которая известна к этому часу.
- В ходе первого раунда переговоров с американцами было озвучено предложение о частичном перемирии - только в небе и на море.
- Не уточняется, как Соединенные Штаты отреагировали на это предложение.
- Стороны также обсудили соглашение по украинским недрам.
- В настоящий момент, после перерыва, делегации обсуждают гарантии безопасности.