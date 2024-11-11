Что привело к краху демократической партии в США и почему демократы не уважают избирателей

Демократы покидают Белый дом, с треском проиграв выборы. Американцы устали от целого вороха проблем - инфляции, миграционного кризиса, колоссальных расходов на Украину, коррупционных скандалов президентской семьи. Многие из внутренних проблем не то, что не решены, за последние четыре года стало только значительно хуже.

В чем же причина провала Байдена и компании? Если коротко, заигрались в политику и потеряли связь с народом. Игнорировали реальность и не замечали тех трудностей, с которыми сталкивается подавляющая часть американцев.

Дефицит смыслов совпал с элементарной неадекватностью американского президента, который частенько не мог связать и двух предложений. Американцы изо дня в день видели по телевизору это. Он заговаривался, спотыкался, путал фамилии и даты, не понимал, где находится и не мог найти выход. Когда твой президент становится мировым мемом, героем анекдотов и мастером нелепых ситуаций - стратегия под названием "спасти рядового Байдена" была обречена на провал.

То, как демократы выстроили свои предвыборную кампанию, эксперты называют политтехнологической буффонадой, то есть вопиющим неуважением к американскому избирателю. Байден досрочно сошел с дистанции. Преемником, по сути, назначили Харрис, которая недалеко ушла от своего более возрастного соратника.

Американские СМИ в унисон трубили: "Джо съело окружение, и он вынужден уступить место своему вице-президенту".

Не сработала и еще одна ставка демократов - мочить Трампа. Поливая конкурента из карманных СМИ, его хотели выбросить на обочину гонки, как это уже сделали прошлый раз, устроив цифровой ГУЛАГ - блокируя аккаунты самого Трампа и его сторонников и прерывая выступление действующего президента в прямом эфире. Маховик цензуры в этот раз подвел.

Заретушировать антитрампизмом свои "косяки" и проколы не вышло. А здравый смысл у людей оказался сильнее искусственно создаваемого страха перед опытным бизнесменом. Не помогли и звезды Голливуда, которых активно использовали демократы.