3.41 RUB
3.41 USD
3.54 EUR
ОбществоПолитикаПрезидентЭкономикаТехнологииПроисшествияРегионыКультураЗдоровьеСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Что привело к краху демократической партии в США и почему демократы не уважают избирателей
Демократы покидают Белый дом, с треском проиграв выборы. Американцы устали от целого вороха проблем - инфляции, миграционного кризиса, колоссальных расходов на Украину, коррупционных скандалов президентской семьи. Многие из внутренних проблем не то, что не решены, за последние четыре года стало только значительно хуже.
В чем же причина провала Байдена и компании? Если коротко, заигрались в политику и потеряли связь с народом. Игнорировали реальность и не замечали тех трудностей, с которыми сталкивается подавляющая часть американцев.
То, как демократы выстроили свои предвыборную кампанию, эксперты называют политтехнологической буффонадой, то есть вопиющим неуважением к американскому избирателю. Байден досрочно сошел с дистанции. Преемником, по сути, назначили Харрис, которая недалеко ушла от своего более возрастного соратника.
Американские СМИ в унисон трубили: "Джо съело окружение, и он вынужден уступить место своему вице-президенту".
Не сработала и еще одна ставка демократов - мочить Трампа. Поливая конкурента из карманных СМИ, его хотели выбросить на обочину гонки, как это уже сделали прошлый раз, устроив цифровой ГУЛАГ - блокируя аккаунты самого Трампа и его сторонников и прерывая выступление действующего президента в прямом эфире. Маховик цензуры в этот раз подвел.
Заретушировать антитрампизмом свои "косяки" и проколы не вышло. А здравый смысл у людей оказался сильнее искусственно создаваемого страха перед опытным бизнесменом. Не помогли и звезды Голливуда, которых активно использовали демократы.
Почему стратегия "спасти рядового Байдена" была обречена на провал, смотрите в "Понятной политике".
Президент
Все
Узнали, какой любимый парфюм у Лукашенко - подробности 29 декабря в проекте "Время Первого"
Лукашенко подписал указ о помиловании еще 20 осужденных за экстремистские преступления
Лукашенко: Чтобы правильно определиться в будущей жизни, сегодня надо учиться
Президент Беларуси направил соболезнования в связи со смертью экс-премьера Индии Манмохана Сингха
Политика
Все
Общество
Все
Акция "Наши дети": пограничники поздравили воспитанников социально-педагогического центра Дзержинска
В Минском международном выставочном центре начала принимать посетителей выставка "Моя Беларусь"
Хоккеисты с подарками навестили пациентов РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии
Мозырь открывает второй день "Марафона единства". Расскажем, что в программе
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все