Что Зеленский рассказал о переговорах по энергетическому перемирию?

Соединенные Штаты проведут консультации с Саудовской Аравией, Турцией и европейскими странами относительно готовности проводить мониторинг "энергетического перемирия" между Москвой и Киевом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во время брифинга.

"Нам стало известно, что США проведут консультации как с Турцией, так и с Саудовской Аравией относительно их готовности проводить мониторинг. Я пока не знаю результатов этих разговоров. Пока американские партнеры нам об этом не сказали, но они это озвучили, и мы им озвучили, что без мониторинга работать не будем", - сказал Зеленский в эфире национального телемарафона.

Он отметил, что американская сторона передала Украине информацию по энергетическим объектам, по которым удары должны быть прекращены с момента публикации документа после второй встречи в Саудовской Аравии.

Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщал Кремль, президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта в Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения Киева.

Во вторник на сайте Кремля было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.