Что ждать от переговоров России и Украины в Турции?

В турецком Стамбуле пройдет третий раунд российско-украинских переговоров. 23 июля украинская делегация встретилась в Анкаре с президентом Эрдоганом, а уже затем полетела в Стамбул. Это прям игра в "кручу-верчу-запутать хочу". Российские же представители во главе с Владимиром Мединским сразу направились в "мать городов турецких".

Настрой сторон перед третьим раундом дипломатического поединка соответствующий: обсуждать будут "технические вопросы и сближение меморандумов". Т. е. хотят договориться, как будут договариваться. "Ничто в российском меморандуме не применимо", - заявил замглавы МИД Украины Сергей Кислица. Дальше - больше. В интервью французам из Liberation он похвалил российскую делегацию за учтивость. Ждем повестку в СБУ.

Так чего хотят русские в меморандуме? Вывод ВСУ из новых областей. Нейтральный статус Украины, мол, в НАТО не надо. Снятие санкций и т. д. Киев послушно кивает, но на деле против. Сначала, мол, 30 дней без огня, а там поговорим. Проще говоря, дайте отдышаться на фронте.

Роль "мистера ультиматума" Дональда Трампа тоже нельзя списывать со счетов. Весь этот стамбульский политес во многом разыгрывается именно для американца. Причем белокурый миллиардер-президент о чем-то стал догадываться.

Дональд Трамп, президент США:

"Байден передал снаряжения и денег на сумму в 350 млрд долларов. И что еще хуже - не только технику, но и наличные. Надеюсь, однажды мы все-таки узнаем подробности, ведь по идее они должны были сами закупать себе снаряжение, но у меня есть ощущение, что не каждая копейка пошла по назначению".

Так и хочется спросить: "Зеленский, что с лицом?" А с ним не очень. Оно НАБУхло от удара по бюро по борьбе с коррупцией. Владимир Александрович решил фактически закрыть его. Дело только в том, что создавалось оно… посольством США в Киеве.

Кричалка "Ты ж не лох" в тренде у украинцев. А виной такому переполоху побег из страны вице-премьера Алексея Чернышова. Он знает много про денежки Зеленского и его команды. И наверняка будет говорить. Но официальная причина прикрытия НАБУ - российские агенты-кроты. Они якобы туда проникли и ведут подрывную деятельность. Все точки над "і" расставил глава СБУ Василий Малюк на пресс-конференции: "Сплошное перекручивание фактов, манипуляция. Русаков нахватали. Все, он говорит, он будет нас кончать. А тут все: ой, крот не совсем крот. Да я за это отвечаю, и Зеленский это подписал". Вот такое правовое обоснование главы СБУ причины обысков в НАБУ. Очень интересно, но ничего не понятно.

И вот из-за такой девальвации украинского достоинства третий раунд в Стамбуле - надежда хотя бы чуточку замазать весь этот скандал с победой коррупции.

Камран Гасанов, доктор политологии Университета Зальцбурга, старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики РУДН:

"В ситуации, когда легитимность Зеленского ставится под вопрос, в том числе со стороны главного союзника - Соединенных Штатов (ведь Трамп открыто сказал, что Зеленский нелегитимен), вожжи правления из рук Зеленского уходят".

Получается, что у Зеленского Трамп оторвался.