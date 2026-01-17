"Королевский оборонный приказ" в Дании вступил в силу, сообщают европейские СМИ. Это означает, в частности, что армия страны и союзные ей силы заступают в Гренландии на боевое дежурство.

Репортаж французского телевидения на эту тему вызвал гомерический хохот у граждан Пятой республики. Дело в том, что материал назывался "Европа бросает вызов Трампу". В нем рассказывалось, что в Гренландию прибыли 15 французских, 13 немецких, 1 голландский, 3 шведских и 2 норвежских солдата. При этом на американской базе несут службу 150 американских военных. И, кстати, немецкие солдаты во Вторую мировую завоевали Датское королевство за 6 часов. Вряд ли покорение Гренландии, учитывая соотношение сил, у американцев займет больше времени.

