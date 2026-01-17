3.71 BYN
2.91 BYN
3.38 BYN
Дания готова защищать Гренландию до последней капли крови
"Королевский оборонный приказ" в Дании вступил в силу, сообщают европейские СМИ. Это означает, в частности, что армия страны и союзные ей силы заступают в Гренландии на боевое дежурство.
Репортаж французского телевидения на эту тему вызвал гомерический хохот у граждан Пятой республики. Дело в том, что материал назывался "Европа бросает вызов Трампу". В нем рассказывалось, что в Гренландию прибыли 15 французских, 13 немецких, 1 голландский, 3 шведских и 2 норвежских солдата. При этом на американской базе несут службу 150 американских военных. И, кстати, немецкие солдаты во Вторую мировую завоевали Датское королевство за 6 часов. Вряд ли покорение Гренландии, учитывая соотношение сил, у американцев займет больше времени.
В Копенгагене требуют оставить Гренландию датчанам
Между тем в Копенгагене прошла многотысячная акция протеста против планов Трампа захватить Гренландию. Демонстрация и митинг прошли перед посольством США в Дании. Протестуют и сами гренландцы, но, судя по всему, особого влияния на планы американцев эти акции оказать не способны.