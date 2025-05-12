Дания и Италия призвали другие страны присоединиться к критике Европейского суда по правам человека

Дания и Италия призывают другие страны к поддержке письма, критикующего Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) за то, что он якобы заходит "слишком далеко" в толковании законодательства, особенно в вопросах миграции. Об этом сообщает портал БЕЛТА, ссылаясь на Euractiv.

В проекте письма Копенгаген и Рим отмечают, что некоторые недавние решения расширили значение Конвенции (Конвенция о защите прав человека и основных свобод - прим. ред.) за пределы ее первоначального замысла и ограничили их способность "принимать политические решения в наших собственных демократиях".

Итальянские источники подтвердили порталу существование письма, однако отметили, что Рим все еще рассматривает возможность его совместного подписания. По их словам, цель письма - начать разговор о том, как следует толковать Конвенцию, чтобы она лучше отражала "проблемы современной нелегальной миграции". "То, что было правильным когда-то, завтра может оказаться неверным", - говорится в письме.

Документ еще не обнародован и остается открытым для подписания. Ожидается, что письмо будет опубликовано в ближайшие недели.

Отмечается, что этот шаг последовал за многомесячными призывами пересмотреть или переосмыслить устоявшиеся международные правовые рамки, особенно в вопросах миграции.