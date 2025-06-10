Деиндустриализация ФРГ: Германия находится в глубоком кризисе

Германия находится в глубоком кризисе. Bild констатирует, что промышленность потеряла уже более 100 тыс. сотрудников.

Особенно сильный удар пришелся по автомобилестроению, где за год исчезло свыше 45 тыс. рабочих мест. Высокие цены на энергоносители по-прежнему входят в число главных причин производственного кризиса.

По мнению экспертов, до конца 2025 года на улице окажутся еще 70 тыс. сотрудников. Кризис рабочих мест вызывает серьезные опасения по поводу состоятельности Германии как промышленной площадки. Эксперты прямо говорят о "ползучей деиндустриализации".