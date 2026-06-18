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Делегации Ирана и США отменили поездку в Швейцарию
Автор:Редакция news.by
Как американская, так и иранская делегации отменили свою поездку в Швейцарию, где должны были 19 июня состояться переговоры.
Тегеран заявляет, что Израиль нарушил условия подписанного США и Ираном соглашения: ЦАХАЛ продолжает наносить удары по югу Ливана, применяя, в том числе запрещенный международными конвенциями белый фосфор. Израиль отказывается покидать оккупированные территории.
Центральное командование ВС США сообщает, что блокада с иранских портов полностью снята. Официальный Тегеран объявил, что отказывается на период переговоров с Вашингтоном от взимания любых сборов проходящих танкеров. Данные геолокации подтверждают, что корабли начали проходить Ормузским проливом и интенсивность потока быстро растет.