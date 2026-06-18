Делегации Ирана и США отменили поездку в Швейцарию

Как американская, так и иранская делегации отменили свою поездку в Швейцарию, где должны были 19 июня состояться переговоры.

Тегеран заявляет, что Израиль нарушил условия подписанного США и Ираном соглашения: ЦАХАЛ продолжает наносить удары по югу Ливана, применяя, в том числе запрещенный международными конвенциями белый фосфор. Израиль отказывается покидать оккупированные территории.