Демографическая яма вынуждает Британию поднять пенсионный возраст до 75 лет

Британские СМИ бьют тревогу и публикуют панические материалы о бедственном состоянии национальной экономики. Правительственные эксперты заявляют, что власти Великобритании будут вынуждены поднять пенсионный возраст до 75 лет, иных возможностей текущая демографическая ситуация просто не оставляет.

Об этом свидетельствуют текущие тренды в сфере рождаемости: вступающее в жизнь поколение британцев будет на 600 тыс. человек малочисленнее предыдущего, а далее сокращение населения станет протекать катастрофическими темпами.

Для сохранения нынешней обеспеченности экономики трудовыми ресурсами к 2039 году пенсионный возраст в стране должен быть повышен до 75 лет.