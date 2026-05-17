Мировая угроза: ВОЗ объявила ЧС из-за вспышки Эболы в Африке

Чрезвычайную ситуацию международного уровня объявила Всемирная организация здравоохранения из-за вспышки Эболы.

Это смертельное заболевание вызывает тяжелую лихорадку, поражает кровеносные сосуды и передается через прямой контакт с биологическими жидкостями зараженного человека.

Опасная эпидемия охватила территории Конго и Уганды. В Конго зафиксировали более 240 случаев заражения. Болезнь уже унесла 80 жизней.

Как пояснили в ВОЗ, режим ЧС позволит международной организации координировать меры разных стран: усиливать санитарный контроль на границах, направлять ресурсы и специалистов в очаги вспышки.

