Фото: International studies

Европа вступила в период полураспада, когда внутренний раскол все серьезнее, но прежний багаж еще кое-как держит слабеющую систему. Однако расходы на оборону, экономический и демографический спады уже стали больными вопросами раздора, а от былого могущества скоро останутся лишь воспоминания.

Еще одно достижение Старого Света: в Европе уровень рождаемости упал до минимума за последние 80 лет. Впервые за всю историю численность населения ЕС начала сокращаться.

пост Малека Дудакова из Telegram

Сокращается в ЕС и работоспособное население. В той же Германии 40 % бизнеса не может найти себе работников.

Согласно последнему отчету Евростата, к 2100 году население Европейского союза сократится до 419 млн человек. И это при условии, что Брюссель продолжит наращивать количество мигрантов в странах блока. Иначе аналитики дают цифру в 295 млн.

статья из The Guardian

К слову, в отдельных регионах той же Италии и Германии подоходный налог уже достигает 40-50 % от зарплаты.

Валерий Двойников, политолог, публицист, председатель Фонда им. Петра Великого (Бельгия):

"Местное население не выдерживает ни налоговую нагрузку, ни других нагрузок. Чтобы государство продолжало функционировать, конечно, эмиграция жизненно необходима, и эмиграция будет только увеличиваться, несмотря на некоторое несогласие местного населения и некоторый страх. Но это действительно жизненно важно для любого на нынешний момент европейского государства, который, по крайней мере, входит в Европейский Союз, просто усиливать эмиграцию и делать так, чтобы как можно больше новых сил, новых рук могло исполнять ту работу, которую местное население, к сожалению, уже выполнять не может".

Валерий Двойников, политолог, публицист, председатель Фонда им. Петра Великого (Бельгия)

Вот уже бывший глава МИД Мальты Эварист Бартоло говорит о том, что руководство ЕС ведет Евросоюз к самоубийству. С цифрами и фактами: "Европейский союз, и речь идет не о вчерашнем дне, а о последних 50 годах, переживает демографический упадок. Почему так происходит? Потому что среднестатистическая женщина в 27 странах ЕС рожает меньше двух детей, а чаще - только одного. Это означает, что к 2050 году население сократится на 9 %. К 2100 году трудоспособное население сократится на 55 млн. Можно представить последствия: нужно больше людей, чтобы работать, платить налоги, обеспечивать систему соцзащиты - уход, медицину, поддержку пожилых. И это особенно актуально сейчас, когда некоторые лидеры говорят: "Давайте демонтируем систему социального государства ради государства военного". В реальной геополитике множество структурных факторов давно указывают на то, что ЕС утратил роль ключевого игрока, и его значимость в дальнейшем будет лишь падать. Но вместо того чтобы искать смысл и стратегию в такой сложной экзистенциальной ситуации, нынешнее руководство ЕС будто бы намеренно ведет Союз к самоубийству".

Ему вторит и профессор МГИМО Елена Пономарева. По ее словам "Европу сбрасывают с корабля истории".

А беспринципные элиты меж тем пытаются нажиться на коррупции - скандалы вспыхивают регулярно. Проворовавшаяся верхушка тянет одеяло на себя, вместо реальных дел.

профессор МГИМО Елена Пономарева

Пока Беларусь спокойно, вместе с народом обсуждает и принимает программу развития на 5 лет - Европа про развитие, кажется, думает не особо: война, война и еще раз война в голове местной элиты.

О ней, и тупиковом европейском пути не раз откровенно говорил и Президент Беларуси Александр Лукашенко - в его цитатах и диагноз, и рецепт для хромающего Евросоюза: "Нет людей - все пиарятся, а принять решение и действовать - нет, но они придут к этому. Появятся де Голли, появятся, Коль тоже появится, Ширак был настоящим мужиком, был за народ. Сейчас таких нет, все дрожат. А чего дрожат: дешевые ресурсы в России, технологии в Германии. А сейчас автопром и авиа, уже все разваливается. Вот до чего довели Европу, вместо того чтобы быть вместе. Поэтому нужно принимать решения и двигаться в этом направлении. Европа для этого созрела. Европе нужны настоящие лидеры, которые будут принимать решения и действовать".

Президент Беларуси Александр Лукашенко

Колоссальные вызовы, стоящие перед Европой - от демографического коллапса и экономического застоя до потери стратегической субъектности и нравственных ориентиров, - требуют не пиара и военной истерии, а глубокого переосмысления пути.

Цифры, факты и голоса аналитиков рисуют картину системного кризиса, где старый багаж уже не удерживает слабеющую конструкцию. Выход, который видят многие, 0 это возвращение к подлинному суверенитету, народоцентричной политике и смелым решениям.

Иначе, как предупреждают эксперты, будущее континента - это не возрождение былого могущества, а лишь медленное угасание, где от "европейской мечты" останутся лишь воспоминания и растущие счета, которые некому будет оплачивать.

Экономический гигант сдает позиции: доля ЕС в мировом ВВП упала вдвое, а немецкие автомобильные концерны теряют прибыль на 76 %. Что стоит за промышленным крахом и технологическим застоем Европы, и почему ее элиты выбрали путь в бездну, смотрите в программе "Понятная политика".