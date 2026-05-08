Депутат латвийского сейма предупредил о близости краха экономики страны

Экономику Латвии ждет новая волна роста цен на энергоресурсы и тяжелые последствия для бюджета, предупредили в Сейме.

Там отметили, что события на Ближнем Востоке наглядно показали опасную зависимость республики от мировой политики, и прогнозируют, что вслед за подорожанием топлива неизбежно вырастут цены на все основные продукты питания.

Подобная инфляция приведет к резкому падению покупательной способности граждан и в целом замедлит развитие всей страны.

Отмечается, что нынешние трудности - это только начало, худшие времена еще впереди: правительству стоит готовиться к новым испытаниям.

