Депутат латвийского сейма предупредил о близости краха экономики страны

Экономику Латвии ждет новая волна роста цен на энергоресурсы и тяжелые последствия для бюджета, предупредили в Сейме.

Там отметили, что события на Ближнем Востоке наглядно показали опасную зависимость республики от мировой политики, и прогнозируют, что вслед за подорожанием топлива неизбежно вырастут цены на все основные продукты питания.

Подобная инфляция приведет к резкому падению покупательной способности граждан и в целом замедлит развитие всей страны.