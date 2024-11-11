Депутат Верховной рады Украины: Трамп дал Зеленскому 6 месяцев на завершение войны

Избранный президент США Дональд Трамп поставил ультиматум Владимиру Зеленскому, говоря о сроках переговоров с РФ. Об этом написал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале, сообщает РИА Новости.

"Трамп дал Зеленскому шесть месяцев на завершение войны. Подчеркну, не остановку боевых действий, а "закончить конфликт". А Келлог (спецпосланник по Украине Кит Келлог - прим. ред.) вчера это подтвердил. Фактически, дан отсчет избирательной кампании, которая, если Зеленский продолжит сопротивляться миру, пройдет вообще без него", - указал Дубинский.

Ранее Дональд Трамп выразил надежду на то, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным по Украине могут состояться в течение полугода. Перед этим в ходе общения с представителями СМИ американский политик сказал, что осведомлен о готовности Путина к переговорам, однако считает такие контакты возможными лишь после своего официального возвращения в Белый дом, которое произойдет 20 января. Трамп добавил, что пока не может назвать приблизительную дату контактов с российским лидером.