3.39 RUB
3.49 USD
3.60 EUR
ПрезидентОбществоПолитикаЭкономикаКультураЗдоровьеПроисшествияРегионыТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Депутат Верховной рады Украины: Трамп дал Зеленскому 6 месяцев на завершение войны
Избранный президент США Дональд Трамп поставил ультиматум Владимиру Зеленскому, говоря о сроках переговоров с РФ. Об этом написал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале, сообщает РИА Новости.
"Трамп дал Зеленскому шесть месяцев на завершение войны. Подчеркну, не остановку боевых действий, а "закончить конфликт". А Келлог (спецпосланник по Украине Кит Келлог - прим. ред.) вчера это подтвердил. Фактически, дан отсчет избирательной кампании, которая, если Зеленский продолжит сопротивляться миру, пройдет вообще без него", - указал Дубинский.
Ранее Дональд Трамп выразил надежду на то, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным по Украине могут состояться в течение полугода. Перед этим в ходе общения с представителями СМИ американский политик сказал, что осведомлен о готовности Путина к переговорам, однако считает такие контакты возможными лишь после своего официального возвращения в Белый дом, которое произойдет 20 января. Трамп добавил, что пока не может назвать приблизительную дату контактов с российским лидером.
Тем временем американский телеведущий и политический активист Чарли Кирк выразил в соцсети X мнение, что действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден готов помогать Украине, а не жителям Калифорнии, где бушуют сильные пожары, которые никак не могут взять под контроль. По его словам, именно из-за таких решений демократы проиграли во время американских выборов 2024 года.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Делятся как с обычной мамой" - как детям помогают ощутить семейную заботу
Какие инициативы реализует Беларусь во время председательства в ЕАЭС, рассказал Сергей Рачков
С чего начиналось АТН - рассказываем, какой путь прошло Агентство теленовостей за 30 лет
На роковом распутье - как Беларусь пыталась остановить Европу от скатывания к трагедии
В мире
Все
Государственный долг Украины на конец 2024 года достиг 165,1 млрд долларов
Словакия может остановить поставки электричества Украине в ответ на прекращение газового транзита
Бывший мэр Риги заговорил о возрождении нацизма в Германии
Объявление номинантов на премию "Оскар" перенесли из-за пожаров в Лос-Анджелесе
Регионы
Все
Происшествия
Все
Сначала подрался с братом, а после попытался дать взятку участковому. В Минске задержали дебошира
Режим бедствия введен в Калифорнии из-за лесных пожаров. Что известно об ущербе и пострадавших?
Ни подруг, ни театра. Минчанку обманула новая приятельница с сайта знакомств
Давка в индийском храме унесла жизни 6 человек