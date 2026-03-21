Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Диверсия в Чехии: активисты подожгли израильский военный завод

Проиранские активисты подожгли военный завод в Чехии. Предприятие, как стало известно, принадлежит израильтянам. Выгорел практически весь производственный комплекс, а также складские помещения.

Как сообщается, активисты, вооружившись канистрами с горючим, проникли на территорию завода Elbit Systems. Здесь они подожгли цеха и склады.

Предприятие специализировалось на производстве беспилотников и оборудования для радиоэлектронной борьбы. Расследованием диверсии занимается чешская прокуратура.

Разделы:

В мире

Теги:

Чехияпожар