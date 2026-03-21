3.61 BYN
3.02 BYN
3.47 BYN
Диверсия в Чехии: активисты подожгли израильский военный завод
Автор:Редакция news.by
Проиранские активисты подожгли военный завод в Чехии. Предприятие, как стало известно, принадлежит израильтянам. Выгорел практически весь производственный комплекс, а также складские помещения.
Как сообщается, активисты, вооружившись канистрами с горючим, проникли на территорию завода Elbit Systems. Здесь они подожгли цеха и склады.
Предприятие специализировалось на производстве беспилотников и оборудования для радиоэлектронной борьбы. Расследованием диверсии занимается чешская прокуратура.