Диверсия в Чехии: активисты подожгли израильский военный завод

Проиранские активисты подожгли военный завод в Чехии. Предприятие, как стало известно, принадлежит израильтянам. Выгорел практически весь производственный комплекс, а также складские помещения.

Как сообщается, активисты, вооружившись канистрами с горючим, проникли на территорию завода Elbit Systems. Здесь они подожгли цеха и склады.