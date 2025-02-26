Додон: USAID потратило миллионы долларов на поддержку действующего президента Молдовы

Агентство США по международному развитию (USAID) потратило миллионы долларов на поддержку действующего президента Молдавии Майи Санду, в том числе на ее предвыборную кампанию. Об этом заявил бывший президент Молдовы, лидер крупнейшей оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон, пишет ТАСС,

"Данные всплывают каждый день. Речь идет о сотнях миллионов долларов. За 2024 год только USAID и [Джордж] Сорос несколько сотен миллионов долларов вложили в так называемые демократические процессы в Республике Молдова. Эти деньги были направлены на поддержку нынешней власти. Мы уверены, что этими деньгами финансировалась и избирательная кампания Санду. Я написал письмо американцам с запросом, чтобы они дали детали, потому что это незаконное финансирование избирательной кампании, это повод для отмены выборов прошлого года", - сказал он.

Для наглядности Додон пояснил, что объем прямых иностранных инвестиций в Молдавию за прошлый год составили 100-150 млн долларов.