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Додон: USAID потратило миллионы долларов на поддержку действующего президента Молдовы
Агентство США по международному развитию (USAID) потратило миллионы долларов на поддержку действующего президента Молдавии Майи Санду, в том числе на ее предвыборную кампанию. Об этом заявил бывший президент Молдовы, лидер крупнейшей оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон, пишет ТАСС,
"Данные всплывают каждый день. Речь идет о сотнях миллионов долларов. За 2024 год только USAID и [Джордж] Сорос несколько сотен миллионов долларов вложили в так называемые демократические процессы в Республике Молдова. Эти деньги были направлены на поддержку нынешней власти. Мы уверены, что этими деньгами финансировалась и избирательная кампания Санду. Я написал письмо американцам с запросом, чтобы они дали детали, потому что это незаконное финансирование избирательной кампании, это повод для отмены выборов прошлого года", - сказал он.
Для наглядности Додон пояснил, что объем прямых иностранных инвестиций в Молдавию за прошлый год составили 100-150 млн долларов.
"А здесь только через эти фонды 300 млн долларов. Это огромные вливания, это огромная армия, которая работала против оппозиции и работала на Майю Санду. То, что сейчас это начало все вскрываться, приостановили это финансирование, конечно, очень важно. Это поможет нам на следующих парламентских выборах. Всю эту информацию нужно обязательно публиковать, поэтому мы и запросили у американцев данные. Мы надеемся, что получим ответ в ближайшее время. Это повод для того, чтобы отменить президентские выборы и отменить участие нынешней партии власти в следующих выборах", - подчеркнул политик.