Дональда Трампа обязали предстать перед судом 10 января

Суд Нью-Йорка назначил на 10 января вынесение приговора избранному президенту США Дональду Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс. Соответствующий документ опубликован в электронной базе суда.

Как отмечается, Трамп может предстать перед судом "либо очно, либо виртуально". Таким образом, приговор избранному президенту будет вынесен за 10 дней до его инаугурации, которая состоится 20 января.