3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Дорожный эксперимент в Сан-Франциско выявил многочисленных нарушителей
В истории из Сан-Франциско политики нет, но симпатией к полиции она не пропитана. Там офицера переодели в ростовой костюм петушка и поставили у обозначенного перехода. Выяснилось, что водители (в большинстве своем) полицейского пропускать не стали, за что и поплатились уже через сотню метров. Там стоял пост, который выписывал штрафы по 400 долларов каждому. Власти количество нарушителей не называют, но говорят, что их было очень много.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Обрыв линий, падение деревьев. О факторах опасности при сильном ветре предупредили в МЧС
Мобильные датчики контроля скорости работают на 11 участках дорог в Минске
День работников гражданской авиации отмечают в Беларуси
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов