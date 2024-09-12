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Дорожный эксперимент в Сан-Франциско выявил многочисленных нарушителей

В истории из Сан-Франциско политики нет, но симпатией к полиции она не пропитана. Там офицера переодели в ростовой костюм петушка и поставили у обозначенного перехода. Выяснилось, что водители (в большинстве своем) полицейского пропускать не стали, за что и поплатились уже через сотню метров. Там стоял пост, который выписывал штрафы по 400 долларов каждому. Власти количество нарушителей не называют, но говорят, что их было очень много. 

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