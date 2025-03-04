"Довольно забавная речь" - Лавров о намерении Макрона защитить всех "3-4 ядерными боеголовками"

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d458c0c-c2db-4119-b5fd-9da4332cf3ba/conversions/e17398f0-be97-4701-b0d5-baa5dc5bd927-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d458c0c-c2db-4119-b5fd-9da4332cf3ba/conversions/e17398f0-be97-4701-b0d5-baa5dc5bd927-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d458c0c-c2db-4119-b5fd-9da4332cf3ba/conversions/e17398f0-be97-4701-b0d5-baa5dc5bd927-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d458c0c-c2db-4119-b5fd-9da4332cf3ba/conversions/e17398f0-be97-4701-b0d5-baa5dc5bd927-xl-___webp_1920.webp 1920w

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал забавным намерение президента Франции Эммануэля Макрона защитить всех "тремя или четырьмя ядерными боеголовками". Об этом сообщает ТАСС.

"Это была довольно забавная речь со стороны Макрона (она, кстати говоря, касалась и НАТО), так как он заявил, что Франция сумеет "защитить" всех своими тремя или четырьмя ядерными боеголовками", - сказал Лавров в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано.

Министр также обратил внимание, что Макрон пытается представить ситуацию так, будто бы президент РФ Владимир Путин не хотел выполнять минские соглашения 2015 года. "Тогда в Минске мы провели 17 часов беспрерывных переговоров. Минские соглашения были подписаны. После того как их подписали, они были поддержаны Советом Безопасности ООН", - сказал он.

Глава МИД РФ подчеркнул, что представители киевского режима пришли к власти в результате государственного переворота и первое, о чем они заявили, была отмена статуса русского языка. "Потом они направили боевиков на штурм здания Верховного совета Крыма. Затем они назвали "террористами" граждан Южной и Восточной Украины, которые посмели сказать, что так как эти люди пришли к власти в ходе государственного переворота, то они отказывались выполнять их указания и просили оставить их в покое. Их объявили "террористами" и начали против них "антитеррористическую операцию". Против собственных граждан", - пояснил Лавров.