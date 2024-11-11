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Два подростка устроили взрыв на ярмарке в Таиланде. Какой мотив преступления?
По меньшей мере четыре человека погибли и более 40 пострадали в Таиланде при взрыве на благотворительной ярмарке Красного Креста.
Взрыв произошел в полночь возле фестивальной сцены. Местная полиция задержала подозреваемых, ими оказались два подростка 16 и 17 лет.
Предварительно, они использовали боевую гранату, поэтому правоохранители ищут связь злоумышленников с силовыми структурами.
Мотив преступления остается неизвестным. Полиция устанавливает детали происшествия.
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