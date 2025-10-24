ЕК готовит кредит Украине из замороженных российских активов

Еврокомиссия не теряет надежды выдать Киеву кредит на 150 млрд евро на основе российских замороженных активов до конца этого года. Об этом заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.

Накануне стало известно, что Европейский союз отложил до декабрьского саммита принятие решения об конфискации активов России из-за сопротивления Бельгии. Именно на эту страну лягут наибольшие финансовые риски, ведь российские средства хранятся в бельгийском депозитарии. Против также Венгрия и Словакия.