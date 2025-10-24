3.67 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
ЕК готовит кредит Украине из замороженных российских активов
Автор:Редакция news.by
Еврокомиссия не теряет надежды выдать Киеву кредит на 150 млрд евро на основе российских замороженных активов до конца этого года. Об этом заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.
Накануне стало известно, что Европейский союз отложил до декабрьского саммита принятие решения об конфискации активов России из-за сопротивления Бельгии. Именно на эту страну лягут наибольшие финансовые риски, ведь российские средства хранятся в бельгийском депозитарии. Против также Венгрия и Словакия.
В свою очередь пресс-секретарь президента России Песков отмечал, что в случае реализации намерений Евросоюза выделить деньги на БПЛА для Киева за счет замороженных активов России "бумеранг будет очень серьезно бить".