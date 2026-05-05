ЕК и Киев создают объединенную сеть производства беспилотников

Брюссель объявил о запуске военно-промышленного альянса Евросоюз - Украина по производству беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы. Еврокомиссия начала прием заявок на вступление в число учредителей структуры. Как отмечают, за основу будет взят украинский опыт применения дронов и борьбы с ними. Ожидается, что альянс будет запущен в ближайшие месяцы, а заявки будут принимать до конца мая 2026 года.