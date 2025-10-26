Евросоюз приговорил себя к крупному энергетическому кризису, пытаясь отказаться и от российского газа. Замещение выльется в еще большую "копеечку" для потребителя.

МВФ поставил в рейтинге стран Европы Беларусь на 23-ю строчку по ВВП с учетом паритета покупательной способности. То, что страна комфортна для жизни, подтверждают и жители ЕС, приезжающие по безвизу. Они говорят, что в Беларуси чище, безопаснее и дешевле.

Существуют разные меры измерения состояния экономик мира. Солидные люди любят рассуждать о валовом внутреннем продукте, индексе потребительских цен и других сложных экономических материях. Одна из них - это паритет покупательной способности, то есть уравнивание соотношения валют. Паритет показывает насколько в разных странах с разными валютами и экономиками доступны одни и те же товары и услуги.

Паритет покупательной способности news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/04efc5d0-544c-4089-b6a1-cf27184c6d87/conversions/7faa858b-15d8-4d5a-b76c-186a178b7b42-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/04efc5d0-544c-4089-b6a1-cf27184c6d87/conversions/7faa858b-15d8-4d5a-b76c-186a178b7b42-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/04efc5d0-544c-4089-b6a1-cf27184c6d87/conversions/7faa858b-15d8-4d5a-b76c-186a178b7b42-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/04efc5d0-544c-4089-b6a1-cf27184c6d87/conversions/7faa858b-15d8-4d5a-b76c-186a178b7b42-xl-___webp_1920.webp 1920w

Строчка Беларуси в Европе - 23-я. Польша здесь же занимает 7-е место, Литва - 28-е, а Латвия - 31-е. Покупательская способность белорусов по сравнению с жителями цветущих борелевских садов значительно выше.

Как говорил Марк Твен, существует три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика. Она имеет существенные погрешности. В европейских странах сегодня появился новый термин - потребительская депрессия. Приезжая в Беларусь, иностранные покупатели отмечают, в Беларуси жить гораздо дешевле.

Зарплаты в Беларуси действительно ниже, чем в странах Евросоюза. Средняя по Минску до вычета составляет 3,62 тыс. рублей, по стране - 2,746 тыс. рублей. В Варшаве заработная плата составляет 8,8 тыс. злотых или почти 11 тыс. белорусских рублей, а в Вильнюсе - около 2,4 тыс. евро или 8,2 тыс. белорусских рублей. Перевес значительный. Однако что происходит с литовской зарплатой, когда из нее вычитаются налоги: из 2,4 тыс. евро остается уже 1,5 тыс.

Происходит это из-за высокой налоговой ставки на доходы физических лиц: от 20 % сразу отходят государству. Налог в Беларуси составляет 13 %, это позволяет белорусам получать бесплатную медицинскую помощь, образование для детей - дошкольное и школьное. В Польше этот налог составляет 12 %. Если поляк получает чуть выше, чем нынешняя средняя зарплата в Варшаве, налог он будет платить уже 32 %.

Лукаш Важеха, журналист (Польша):

"Это не только польская ситуация, мы жалуемся, что стоимость жизни растет. В Германии у многих людей, которые когда-то могли себе позволить благополучную немецкую жизнь, в данный момент - проблема выжить на свою зарплату. Здесь все разваливается".

Возможно, ветер в Европе дует не в ту сторону, но ветряки и зеленая повестка не способствуют тому, чтобы цифры в жировках снижались. Если белорусы за один киловатт в час платят 24 с лишним копейки, то в Польше - 62 злотых или 78 белорусских копеек. Дороже и в Литве - 22 евро-цента или 76 белорусских копеек.

Беларусь, согласно рейтингу, входит в топ с самыми низкими ценами за коммунальные услуги. В данном рейтинге, опубликованном летом 2025 года, усреднено за электричество, отопление, воду и вывоз мусора платили 54 доллара, в Польше - 293 доллара, а Литве - 232 доллара.

Варшава оказалась в лидерах Европы по ценам за коммунальные услуги - пятая строчка. Польская молодежь вынуждена добираться по 4 часа на работу в столицу из отдаленного пригорода, так как платят в Варшаве больше, а ценник на квартиры эту зарплату обнуляет.

Беларусь обеспечивает своих граждан бесплатной медициной. Белорусы не платят ни за прием терапевта-педиатра, ни за специалиста узкой специальности. Если гражданин в Польше работает официально, медицинская страховка будет обеспечена за счет работодателя. В тоже время желающих работать мимо польского бюджета становится больше. Сейчас зафиксировано или поймано 1,5 млн человек. Если работодатель не оплачивает страховку, государственная в месяц будет обходиться в 700-950 злотых в месяц - около 1 тыс. белорусских рублей. Литва оставила бесплатную медицину в "оккупационном советском прошлом", поэтому гордо назначила тарифы: ежемесячно платить взнос около 7 % от зарплаты, кроме тех 20 %, которые уже вычитают налогом. При зарплате в 1,5 тыс. евро на руки 101 евро уйдут на взнос с человека.

С детей денег не берут, но берут оплату за детский сад. Эта категория также оказалась в пережитках советского прошлого. В Беларуси оплачивается только питание - 4,95 белорусского рубля в день с пребыванием ребенка в саду 10,5 часов, или 108,9 белорусского рубля в месяц. В Польше бесплатны только 5 часов пребывания, за последующие 5 - 180-250 злотых, питание обойдется еще 300 злотых в месяц. В Литве происходит софинансирование, то есть государство оплачивает 20 часов пребывания. Посещение детского сада в Литве за месяц выльется в 500-700 белорусских рублей.