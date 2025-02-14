Экс-глава Минюста Молдовы призвал расследовать деятельность USAID

Правоохранительные органы Молдавии должны провести расследование деятельности Агентства США по международному развитию (USAID) в стране на предмет предполагаемых злоупотреблений, заявил в пятницу экс-министр юстиции Фадей Нагачевский.

"Я уверен, что в рамках USAID были коррупционеры, радикалы, существовали многочисленные злоупотребления, схемы политического финансирования агентов, которые сотрудничали с USAID…Что касается некоторых злоупотреблений, совершенных определенными факторами принятия решений, которые действовали в рамках USAID, в том числе на территории Республики Молдова, я считаю, что должны быть проведены расследования", - заявил Нагачевский журналистам.

По словам экс-министра, существует проблема влияния внешних фондов на молдавскую политику, поэтому нужно принять законодательные меры для предотвращения подобных практик.

"С учетом того, что мы были пронизаны определенными фондами, использованными в политических интересах, фондами, которые использовались для косвенного финансирования политических партий на территории Молдавии, это означает, что сегодня мы должны инициировать определенные законодательные процедуры для укрепления и защиты нашего пространства, и не допустить, чтобы определенные партии финансировались на территории Молдавии через иностранные фонды, через USAID", - подчеркнул он.

Госсекретарь США Марко Рубио, назначенный президентом США Дональдом Трампом, исполняющим обязанности главы USAID, ранее заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.