14 мая в Киеве состоится заседание суда, на котором изберут меру пресечения Ермаку - ближайшему сподвижнику, другу и экс-главе офиса Зеленского.

Ермака подозревают в осуществлении махинаций на сумму в 10 млн долларов. Рассматривается вариант внесения залога в размере 4 млн долларов. Воровство на войне явно приводит в бешенство большинство украинцев - накануне на Ермака даже было совершено нападение, правда, попасть в него метатель яйца так и не сумел.

Экс-главе офиса Зеленского грозит 15 лет тюрьмы. В ходе предварительных допросов выяснились довольно диковинные обстоятельства: Ермак согласовывал назначения министров с гадалкой, а на неугодных политических деятелей пытался наводить порчу.

Западные СМИ высказывают предположение, что новый коррупционный скандал в Киеве вспыхнул не случайно: таким образом европейцы пытаются найти формальную причину отказать Украине во вступлении в ЕС.

Антикоррупционные структуры, работающие в Киеве, целиком подконтрольны Брюсселю и Вашингтону, но американцам сейчас явно не до Украины: значит, отмашку разоблачениям Ермака дали европейцы.