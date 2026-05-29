Эксперты предупреждают: мировую экономику ждет ценовой шок

Из-за сокращения поставок через Ормузский пролив, которые вызваны войной на Ближнем Востоке, мир столкнулся с угрозой жесткого дефицита нефти. С таким заявлением выступили главы Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Всемирного банка и Всемирной торговой организации.

Эксперты предупреждают, что если судоходство не восстановится в ближайшее время, мировую экономику ждет ценовой шок. Ситуацию обостряет приближение летнего пика спроса на топливо. Под угрозой оказалась энергетическая безопасность сразу нескольких стран.