3.87 BYN
2.76 BYN
3.20 BYN
В Украине раскрыли масштабную схему нелегального вывоза мужчин: уклонисты и военные бегут за границу
Украинцы не хотят воевать. Насильственная мобилизация обернулась ростом количества уклонистов. В "незалежной" раскрыли масштабную схему нелегального вывоза мужчин за границу.
С декабря 2025 года организаторы переправили в Румынию около 60 человек. Примечательно, что услуга "побег" пользовалась популярностью не только среди уклонистов от мобилизации, но и среди военнослужащих.
Преступный бизнес принес организаторам более 700 тыс. долларов. Среди них депутат, который помогал проходить проверки, и полицейский, координировавший движение через блокпосты. Теперь пограничники усиливают контроль. Проверки проходят также на границе Одесской области. Силовики начали массово досматривать грузовые цистерны. Так они пытаются пресечь попытки побега военнообязанных в Молдову.