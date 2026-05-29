США рассматривают три сценария действий против Ирана: заключение сделки с Тегераном, продолжение блокады или возвращение к боевым операциям. Об этом заявил глава Минфина США.



Скотт Бессент отметил, что в администрации США есть чиновники, которые желают продолжения конфликта с Ираном, но есть и те, кто хочет урегулирования конфликта. При этом, как сообщает The New York Times, Дональд Трамп отложил решение по соглашению с Ираном.