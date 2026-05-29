США рассматривают три сценария действий против Ирана
США рассматривают три сценария действий против Ирана: заключение сделки с Тегераном, продолжение блокады или возвращение к боевым операциям. Об этом заявил глава Минфина США.
Скотт Бессент отметил, что в администрации США есть чиновники, которые желают продолжения конфликта с Ираном, но есть и те, кто хочет урегулирования конфликта. При этом, как сообщает The New York Times, Дональд Трамп отложил решение по соглашению с Ираном.
В материале уточняется: президент США провел двухчасовое совещание в Белом доме по вопросу возможного продления прекращения огня с Ираном, но так и не принял окончательного решения.
Также стало известно, что вопрос о вывозе обогащенного урана из Ирана в данный момент не стоит в повестке переговоров с США. На это указал глава комиссии по национальной безопасности иранского парламента.