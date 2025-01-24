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Ереван со всех ног бежит в ЕС. В Армении в феврале рассмотрят законопроект о вступлении в Евросоюз

В парламенте Армении уже в начале февраля планируется вынести на обсуждение законопроект по старту процедуры вступления в Евросоюз. Об этом заявил спикер национального собрания.

Процесс правительство Армении инициировало всего две недели назад. Как отметили в МИД, отношения Еревана и Брюсселя в последнее время стали более динамичными.

В положительном исходе евроинтеграции армянские власти уверены. Но, отмечается, что принятие страны в состав Союза может надолго затянуться.

АрменияЕС