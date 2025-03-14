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ЕС хочет создать фонд военной помощи Украине, чтобы обойти вето со стороны Венгрии

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Евросоюз предложил создать фонд военной помощи Украине в размере 40 млрд евро, чтобы избежать вето со стороны Венгрии. Об этом пишет портал Euractiv.

В проекте предложения говорится, что страны будут участвовать в соответствии со своим экономическим весом. А в качестве первого шага предлагается выделить 5 млрд на закупку 2 млн единиц крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Среди других приоритетов обозначены системы ПВО, ракеты, беспилотники и истребители.

Тем временем Politico сообщает, что в Брюсселе обсуждают возможность запуска "масштабного проекта" по возрождению военной промышленности. Он направлен на поддержку Украины и сдерживание России, подчеркивает издание. Документ должен быть представлен лидерам ЕС на следующей неделе.

Евросоюз