ЕС хочет создать фонд военной помощи Украине, чтобы обойти вето со стороны Венгрии

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Евросоюз предложил создать фонд военной помощи Украине в размере 40 млрд евро, чтобы избежать вето со стороны Венгрии. Об этом пишет портал Euractiv.

В проекте предложения говорится, что страны будут участвовать в соответствии со своим экономическим весом. А в качестве первого шага предлагается выделить 5 млрд на закупку 2 млн единиц крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Среди других приоритетов обозначены системы ПВО, ракеты, беспилотники и истребители.