3.29 RUB
3.60 USD
3.79 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоРегионыЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕС может сократить численность своих дипломатов. В чем причина?
Евросоюз может сократить число сотрудников в своих посольствах из-за дефицита бюджета.
Как сообщает Politico, Европейская служба внешних связей уже превысила свои финансовые лимиты в 2024 году. В следующем из-за инфляции ситуация может только ухудшиться. У Евросоюза 145 представительств по всему миру. В документе ведомства говорится, что блок нуждается в сети представительств, "которая бы лучше соответствовала" новым политическим приоритетам.
По данным издания, штат будет сокращен во многих странах Африки, Азии и Латинской Америки.
Президент
Все
Актуализирован состав представителей Беларуси в Комиссии по правам человека СНГ
Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в углублении диалога с Палестиной
Лукашенко: Мы непростительно долго раскачиваемся, чтобы создать альтернативные правовые механизмы
Президент Беларуси: Российский "Орешник" оказал сильное воздействие на мировое сообщество
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Австралии бывший работник детсада приговорен к пожизненному заключению за насилие над детьми
В Толочинском районе произошло ДТП - погибли мать с сыном
Деньги без присмотра, ключ в мусорном баке - два брата решили сорвать куш и ограбили офис в Минске
2 брата погибли на пожаре из-за курения, гусю помогли выбраться из заледенелого пруда - обзор ЧП