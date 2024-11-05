ЕС может сократить численность своих дипломатов. В чем причина?

Как сообщает Politico, Европейская служба внешних связей уже превысила свои финансовые лимиты в 2024 году. В следующем из-за инфляции ситуация может только ухудшиться. У Евросоюза 145 представительств по всему миру. В документе ведомства говорится, что блок нуждается в сети представительств, "которая бы лучше соответствовала" новым политическим приоритетам.