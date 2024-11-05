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ЕС может сократить численность своих дипломатов. В чем причина?

Евросоюз может сократить число сотрудников в своих посольствах из-за дефицита бюджета.

Как сообщает Politico, Европейская служба внешних связей уже превысила свои финансовые лимиты в 2024 году. В следующем из-за инфляции ситуация может только ухудшиться. У Евросоюза 145 представительств по всему миру. В документе ведомства говорится, что блок нуждается в сети представительств, "которая бы лучше соответствовала" новым политическим приоритетам.

По данным издания, штат будет сокращен во многих странах Африки, Азии и Латинской Америки.

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