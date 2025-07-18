ЕС назвал страны, которые не затронут санкции на импорт российских нефтепродуктов

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1dfd002-1590-4877-a6b1-4ed3c3534377/conversions/731740d1-9b18-434f-9909-47675ad7c587-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1dfd002-1590-4877-a6b1-4ed3c3534377/conversions/731740d1-9b18-434f-9909-47675ad7c587-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1dfd002-1590-4877-a6b1-4ed3c3534377/conversions/731740d1-9b18-434f-9909-47675ad7c587-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1dfd002-1590-4877-a6b1-4ed3c3534377/conversions/731740d1-9b18-434f-9909-47675ad7c587-xl-___webp_1920.webp 1920w

Введенный в рамках 18-го пакета санкций ЕС против России запрет на импорт в страны объединения нефтепродуктов, произведенных на основе нефти из РФ, не касается США, Великобритании, Швейцарии, Норвегии и Канады, сообщает ТАСС.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС о принятии 18-го пакета санкций.

"ЕС вводит запрет на импорт очищенных нефтепродуктов, произведенных из российской нефти и поступающих из третьих стран, за исключением Канады, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США", - говорится в тексте заявления.