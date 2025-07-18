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ЕС назвал страны, которые не затронут санкции на импорт российских нефтепродуктов
Введенный в рамках 18-го пакета санкций ЕС против России запрет на импорт в страны объединения нефтепродуктов, произведенных на основе нефти из РФ, не касается США, Великобритании, Швейцарии, Норвегии и Канады, сообщает ТАСС.
Об этом говорится в заявлении Совета ЕС о принятии 18-го пакета санкций.
"ЕС вводит запрет на импорт очищенных нефтепродуктов, произведенных из российской нефти и поступающих из третьих стран, за исключением Канады, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США", - говорится в тексте заявления.
В документе подчеркивается, что цель введения ограничений заключается в том, чтобы закрыть пути для попадания российской сырой нефти на рынок ЕС "в обход" установленного в конце 2022 года запрета на ее импорт. Отдельно отмечается, что ЕС также отменил исключения по импорту нефти из РФ, ранее установленные для Чехии.