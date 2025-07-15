ЕС не смог принять 18-й пакет антироссийских санкций

ЕС опять не смог принять 18-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Ранее глава МИД Дании рассказал, что три страны выступают против снижения "потолка цен" на российскую нефть. Какие это страны, он не уточнил.

Politico пишет, что в списке тех, кто резко против, - Мальта. Ее представители не согласны с предложением Еврокомиссии ввести потолок цен на экспорт российской нефти на уровне 15 % ниже рыночной стоимости.

По словам экспертов, нефтяной потолок - самый "неработающий" вид санкций из всех ограничений, что были введены после 2022 года.