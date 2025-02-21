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ЕС одобрил 16-й пакет санкций против России. Что попадет под ограничения?

Евросоюз одобрил 16-й пакет санкций против России.

Под ограничения попадут банки, танкеры для экспорта сырой нефти и необработанный алюминий. Его доля с российской стороны в импорте ЕС в последние годы и без того снижалась, ранее его закупки запретили США и Великобритания.

Руководство Евросоюза считает санкции "сильным козырем" в диалоге с Россией. А вот Вашингтон начинает пересматривать свои агрессивные позиции. Госсекретарь США Марко Рубио после американо-российских переговоров в Эр-Рияде заявляет о возможности смягчения некоторых антироссийских санкций в случае, если Москва начнет делать шаги, которых добивается Вашингтон.

ЕСсанкции