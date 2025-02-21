3.56 BYN
3.22 BYN
3.37 BYN
ЕС одобрил 16-й пакет санкций против России. Что попадет под ограничения?
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b44e742f-76a8-44b1-aa73-acfb8c930836/conversions/f127cb1c-ea7a-4b59-a6c9-c1e8e9265873-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b44e742f-76a8-44b1-aa73-acfb8c930836/conversions/f127cb1c-ea7a-4b59-a6c9-c1e8e9265873-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b44e742f-76a8-44b1-aa73-acfb8c930836/conversions/f127cb1c-ea7a-4b59-a6c9-c1e8e9265873-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b44e742f-76a8-44b1-aa73-acfb8c930836/conversions/f127cb1c-ea7a-4b59-a6c9-c1e8e9265873-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byРуководство Евросоюза считает санкции "сильным козырем" в диалоге с Россией
sanctions-envato2025-02-21T10:22:04.000000Z00
Евросоюз одобрил 16-й пакет санкций против России.
Под ограничения попадут банки, танкеры для экспорта сырой нефти и необработанный алюминий. Его доля с российской стороны в импорте ЕС в последние годы и без того снижалась, ранее его закупки запретили США и Великобритания.
Руководство Евросоюза считает санкции "сильным козырем" в диалоге с Россией. А вот Вашингтон начинает пересматривать свои агрессивные позиции. Госсекретарь США Марко Рубио после американо-российских переговоров в Эр-Рияде заявляет о возможности смягчения некоторых антироссийских санкций в случае, если Москва начнет делать шаги, которых добивается Вашингтон.