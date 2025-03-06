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ЕС планирует перевооружиться на 800 млрд евро
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Флаг_ЕС_инвато2025-03-06T10:23:49.000000Z00
Лидеры ЕС проведут 6 марта внеочередной саммит в Брюсселе. Главным пунктом повестки станет утверждение программы "Перевооружить Европу".
В данный проект Еврокомиссия планирует вложить 800 млрд евро. Деньги рассчитывают занять на рынках капитала, а затем предоставить их взаймы государствам - членам при условии, что те совместно закупят европейское оружие для Киева.
По замыслу Урсулы фон дер Ляйен, эти средства пойдут на производство ПВО в ЕС и оружия для Украины. Кроме того, Брюссель предложил странам-членам повысить нынешние расходы на оборону на 1,5 %, чтобы собрать средства на производство оружия. Аналитики заведомо предсказывают "Плану европейского перевооружения" громкий провал.