ЕС планирует перевооружиться на 800 млрд евро

В данный проект Еврокомиссия планирует вложить 800 млрд евро. Деньги рассчитывают занять на рынках капитала, а затем предоставить их взаймы государствам - членам при условии, что те совместно закупят европейское оружие для Киева.

По замыслу Урсулы фон дер Ляйен, эти средства пойдут на производство ПВО в ЕС и оружия для Украины. Кроме того, Брюссель предложил странам-членам повысить нынешние расходы на оборону на 1,5 %, чтобы собрать средства на производство оружия. Аналитики заведомо предсказывают "Плану европейского перевооружения" громкий провал.