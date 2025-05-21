Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

ЕС выделил 5,5 млн евро на финансирование "Радио Свобода"

"Радио Свобода" нашло нового куратора. Европейский союз выделил из бюджета 5,5 млн евро для финансирования вещания в "соседних с ЕС регионах", включая Кавказ и Центральную Азию. О такой щедрости заявила глава евродипломатии Каллас.

Впрочем, отметила дипломат, финансирование краткосрочное, и теперь страны ЕС должны договориться между собой о долгосрочном проекте.

Напомним, ранее администрация Трампа остановила финансирование, обвинив его в "радикальной пропаганде на деньги налогоплательщиков". Почти весь персонал был распущен.

ЕСЕвросоюзСМИ