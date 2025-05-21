ЕС выделил 5,5 млн евро на финансирование "Радио Свобода"

"Радио Свобода" нашло нового куратора. Европейский союз выделил из бюджета 5,5 млн евро для финансирования вещания в "соседних с ЕС регионах", включая Кавказ и Центральную Азию. О такой щедрости заявила глава евродипломатии Каллас.

Впрочем, отметила дипломат, финансирование краткосрочное, и теперь страны ЕС должны договориться между собой о долгосрочном проекте.