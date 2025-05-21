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ЕС выделил 5,5 млн евро на финансирование "Радио Свобода"
"Радио Свобода" нашло нового куратора. Европейский союз выделил из бюджета 5,5 млн евро для финансирования вещания в "соседних с ЕС регионах", включая Кавказ и Центральную Азию. О такой щедрости заявила глава евродипломатии Каллас.
Впрочем, отметила дипломат, финансирование краткосрочное, и теперь страны ЕС должны договориться между собой о долгосрочном проекте.
Напомним, ранее администрация Трампа остановила финансирование, обвинив его в "радикальной пропаганде на деньги налогоплательщиков". Почти весь персонал был распущен.