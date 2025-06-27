Эстония готова принять самолеты союзников по НАТО с ядерным оружием

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил о готовности страны принимать на своей территории истребители союзников, способные нести ядерное вооружение. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на эстонские СМИ.

Такое заявление Певкур сделал после того, как Великобритания приняла решение о приобретении у Соединенных Штатов 12 многоцелевых истребителей F-35A, способных нести как обычное, так и тактическое ядерное вооружение. Покупка была объявлена в ходе недавнего саммита НАТО в Гааге.

По словам министра, подобные истребители уже размещались в Эстонии в рамках ротационной миссии воздушной полиции НАТО, и подобные практики продолжатся в будущем.