Эстония готова увеличить военные расходы до 4,5 % ВВП

Официальный Таллин сформулировал свою позицию по вопросу увеличения расходов на оборону. Местный профильный министр Ханно Певкур заявил, что уже в 2026 году страна готова расходовать на военные нужды 4,5 % своего ВВП.

Правда, чуть ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал уточнил, что вооружаться страна предпочла бы за счет бюджетных ассигнований Евросоюза.