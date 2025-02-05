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Эстония готова увеличить военные расходы до 4,5 % ВВП
Официальный Таллин сформулировал свою позицию по вопросу увеличения расходов на оборону. Местный профильный министр Ханно Певкур заявил, что уже в 2026 году страна готова расходовать на военные нужды 4,5 % своего ВВП.
Правда, чуть ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал уточнил, что вооружаться страна предпочла бы за счет бюджетных ассигнований Евросоюза.
Похожую позицию формулировали также чиновники других прибалтийских государств. Они согласны тратить на оборону любые суммы и в расходах стесняться не намерены. Вот только желательно, чтобы деньги были чужими.