Эстония и Латвия решили побороться за прибыль от чемпионата Европы по баскетболу

Эстония и Латвия не могут определиться, кто заработает на чемпионате Европы по баскетболу. Генеральный секретарь Эстонского баскетбольного союза настроен решительно, он заявил, что Таллин поборется с Ригой за 15 млн евро прибыли.

В Эстонии серьезно обеспокоены тем, что финальный турнир пройдет в столице Латвии и эстонские болельщики вывезут из экономики страны эту сумму. Как уточняют местные СМИ, Таллину остается только надеяться, что групповой этап, часть которого пройдет в Эстонии, принесет в экономику государства не меньшую сумму.