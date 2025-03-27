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Эстония к концу 2027 года построит патрульную дорогу в заповедной зоне для охраны границы с Россией
Эстония намерена начать строительство патрульной дороги в заповедной зоне реки Нарвы (Наровы) для охраны государственной границы с Российской Федерацией, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что объект протяженностью 7 км возведут на участке между деревнями Васкнарва и Кароли (уезд Ида-Вирумаа). Он будет пересекать в том числе природный и птичий заповедники. Указывается, что дорога вдоль берега Нарвы пройдет в зоне, где строительство запрещено, но данные ограничения не распространяются на пограничные объекты.
Ранее руководитель проекта по строительству восточной границы Департамента полиции и погранохраны Эстонии Мерле Тикк заявляла, что власти страны планируют полностью завершить работы по обустройству границы с Россией к концу 2027 года. Она сообщала, что общий бюджет проекта составляет 170 млн евро, из них 90 млн евро уже освоены.