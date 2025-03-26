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Эстония меняет избирательное право. Кого лишат права голоса на выборах?
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flag-of-estonia-envato2025-03-26T16:45:45.000000Z00
Парламент Эстонии проголосовал за поправки в Конституцию, которые лишают лиц, имеющих гражданство Беларуси или России, но постоянно проживающих в прибалтийской республике, права голоса на выборах.
При этом запрет не распространяется на лиц без гражданства. Они как истинные патриоты неизвестной родины смогут принимать решения, касающиеся дальнейшей судьбы Эстонии.
Мэр Таллина сложившуюся ситуацию прокомментировал словами Ницше: "Безумие единиц - исключение, а безумие целых групп, партий, народов, времен - правило".