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Эстонским школьникам запретили участвовать в образовательных олимпиадах России и Беларуси
Эстонским школам разослали памятки с запретом участвовать в образовательных олимпиадах России и Беларуси. По мнению Таллина, они якобы являются пропагандистскими мероприятиями.
Кроме того, по данным СМИ, всех причастных предупреждают о санкциях вплоть до тюремного заключения на 5 лет.
Также учителей попросили быть бдительными в отношении различных инициатив, направленных на молодежь и связанных с Россией и Беларусью. Это последовало за постановлением, принятым в декабре 2024 года правительством Эстонии о защите детей и молодежи от так называемого враждебного влияния обеих стран.
Насколько подобные инициативы ограничивают базовые права, в частности, право на образование, Таллин вовсе не заботит.