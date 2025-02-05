Эстонским школьникам запретили участвовать в образовательных олимпиадах России и Беларуси

Эстонским школам разослали памятки с запретом участвовать в образовательных олимпиадах России и Беларуси. По мнению Таллина, они якобы являются пропагандистскими мероприятиями.

Кроме того, по данным СМИ, всех причастных предупреждают о санкциях вплоть до тюремного заключения на 5 лет.

Также учителей попросили быть бдительными в отношении различных инициатив, направленных на молодежь и связанных с Россией и Беларусью. Это последовало за постановлением, принятым в декабре 2024 года правительством Эстонии о защите детей и молодежи от так называемого враждебного влияния обеих стран.