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Эстонская чиновница не справилась с таблицей умножения
Автор:Редакция news.by
В эстонском политическом бомонде произошел скандал. В интернет попало видео интервью с министром образования страны Кристиной Каллас. В ходе общения с блогером чиновнице предложили умножить 4 на 8. Ее ответ удивил. "Я не знаю", - сказала Каллас.
Шуму история наделала много, но оставлять пост Кристина Каллас не намерена - в конце концов, указывает министр, чиновник не должен уметь считать, его обязанность - организовать образовательный процесс.