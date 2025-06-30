Эстонская чиновница не справилась с таблицей умножения

В эстонском политическом бомонде произошел скандал. В интернет попало видео интервью с министром образования страны Кристиной Каллас. В ходе общения с блогером чиновнице предложили умножить 4 на 8. Ее ответ удивил. "Я не знаю", - сказала Каллас.