Для ликвидации наводнения Венгрия задействовала почти 4,5 тыс. человек

В Венгрии наступил критический этап наводнения, заявил премьер-министр страны. По словам Виктора Орбана, самый высокий уровень паводковой волны был достигнут накануне, а в субботу в Будапеште Дунай поднимется до максимального уровня. И только на следующей неделе пик стихии будет пройден.

Сейчас в операциях по защите от наводнения в Венгрии задействовано около 4,5 тысяч человек - привлекли даже заключенных.