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Для ликвидации наводнения Венгрия задействовала почти 4,5 тыс. человек
В Венгрии наступил критический этап наводнения, заявил премьер-министр страны. По словам Виктора Орбана, самый высокий уровень паводковой волны был достигнут накануне, а в субботу в Будапеште Дунай поднимется до максимального уровня. И только на следующей неделе пик стихии будет пройден.
Сейчас в операциях по защите от наводнения в Венгрии задействовано около 4,5 тысяч человек - привлекли даже заключенных.
Наводнение в Центральной Европе стало сильнейшим за 2 десятилетия. В Польше, Венгрии, Румынии и Австрии погибли 22 человека, еще больше людей пропали без вести.
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